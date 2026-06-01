イランのメディアは1日、イスラエルがレバノンへの攻撃を拡大したことを受けて、イランがアメリカとの戦闘終結に向けた協議を停止したと報じました。イスラエルのネタニヤフ首相は1日、レバノンの首都ベイルート郊外のダヒエ地区にあるヒズボラの拠点への攻撃を軍に指示したほか、レバノン南部への地上侵攻を拡大しています。これを受けてイランのタスニム通信は1日、停戦合意に違反しているとして、イランはアメリカとの戦闘終結