牛丼チェーンの松屋フーズは１日、百貨店の松屋銀座（東京都中央区）の地下１階に、国産食材を使ったメニューを展開する「松屋ＰＲＥＭＩＵＭ（プレミアム）」を１０日に開店すると発表した。百貨店へは初の常設出店となる。持ち帰り専門店とし、高まる中食需要を取り込む狙いがある。「神戸牛牛めし」（税込み１３９０円）や「国産黒毛和牛のうまトマハンバーグ」（同１６８１円）、「雪国育ちの濃厚トンテキ」（同１６８１円