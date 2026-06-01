フランスで巨額投資の発表をしたソフトバンクグループは、時価総額でトヨタを抜いて日本企業トップになりました。ソフトバンクグループは、フランスで5ギガワット規模のAI向けデータセンターを建設する計画を発表しました。投資額は最大で14兆円を見込んでいます。ソフトバンクG・孫会長兼社長：AI革命はまだ始まったばかり。これからも積極的に投資もしなきゃいけませんし、本当に気を引き締めて、ますます積極的に頑張らなきゃい