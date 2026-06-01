都内のスーパーに白黒の「かっぱえびせん」が並びました。都内のスーパーに並んだばかりのカルビーの白黒の「かっぱえびせん」。背景にあるのは、中東情勢の影響でナフサ由来の原料を使う印刷インクなどが供給不安になっているためです。4月のナフサの国内生産が、前の年の同じ月と比べておよそ2割（22.8％）減ったことに関し、赤沢経済産業大臣はきのう（5月31日）、今後の見通しを示しました。赤沢亮正 経済産業大臣「（生