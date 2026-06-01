令和ロマン・松井ケムリの33歳生誕祭にギャル軍団が登場。ショーパン姿の美脚ギャルにくっきー！が「声カスカスやな！」と驚いた。【映像】セクシーなショーパン姿のギャル6日1日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#5が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の