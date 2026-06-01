台風6号は奄美地方を暴風域に巻き込みながら北上しています。 線状降水帯が発生するおそれがあり、厳重な警戒が必要です。 台風6号は、那覇市の西にあって、1時間に20キロの速さで北に進んでいます。現在、与論島や沖永良部島が暴風域に入っています。 （記者）「強風ではがれた危険な看板を消防が撤去しています」 与論島では、35.5メートルの最大瞬間風速を観測しました。 与論島や沖永良部島などでは、およそ