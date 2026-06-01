お笑いコンビ・ロングコートダディの堂前透が結婚したことが１日、分かった。この日、コンビのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで生配信を行い、冒頭に突然、発表した。堂前は「結婚しました」とサラっと報告。相方・兎は「誰がです？堂前が？」と驚きを隠せず。堂前が改めて報告しても「おめでとね」と祝いつつ「どっちなの？」と半信半疑で「ほんとです？入籍？結婚？いつですか？」と終始５文字でしゃべりながら追求。堂前は「いや