村野将・米ハドソン研究所上席研究員と増田雅之・防衛省防衛研究所中国研究室長が１日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、アジアの安全保障について議論した。村野氏は、５月末のアジア安全保障会議で中国が日本を「新型軍国主義」と批判したことに触れ、「真に受けている国はほとんどない。小泉防衛相は反論の機会として、入念な準備をしたのではないか」と指摘。増田氏は「中国も簡単に日本と手打ちしようとは思ってい