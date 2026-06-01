結婚後はＴＶや映画への出演がほぼなく、２４年１０月に８年ぶりにイベントに登場し「美しい♥」と話題を集めた女優・加藤あい（４３）が、春休みを世界遺産で過ごしたことを明かした。自身のＳＮＳに「アユタヤはとっても暑かったです」「＃ｓｐｒｉｎｇｂｒｅａｋ」などと記し、タイで、世界遺産アユタヤや水上マーケットを観光する様子を公開。湿度も高い土地だけに、お腹が開いたデザインのワンピースにおしゃれなデ