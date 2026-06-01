望月くらげの小説『青龍と水の花嫁 生贄は永遠に深き愛を知る』（ことのは文庫）が2026年6月22日に発売される。 【画像】芹田ジョンの「青い」カバー用イラスト 本作は、特殊な水の能力が宿る一族に無能として生まれた少女・鞠（まり）を主人公にした和風恋愛ファンタジー。家族に虐げられた末、贄として湖に沈められた鞠が辿り着いたのは、青龍が統べる静かで穏やかな世界だったーー。不器用ながら