イラクサッカー協会(IFA)は1日、北中米W杯に臨むイラク代表メンバー26人を発表した。グループBに入ったアジア最終予選では、韓国、ヨルダンに次いで3位となったイラク。プレーオフに回ると、グループBで2位となり、プレーオフ3位決定戦ではUAEを下して大陸間プレーオフ進出を決めた。迎えた大陸間プレーオフでは決勝でボリビアを2-1で下し、10大会ぶり2回目の世界切符を手に入れた。メンバーにはエースのFWアイメン・フセイ