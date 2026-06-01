全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月6日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[マディソン キーズ] 1 - 2 [ディアナ シナイジェル] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第9日がフランス パリで行われ、女子シングルス4回戦で、第19シードのマディソン キーズと第25シードのディアナ シナイジェルが対戦した。 第1セットは