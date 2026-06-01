政府は、自衛隊基地周辺など安全保障上の重要な土地取得について国籍問わず規制を強化する調整に入った。秋の臨時国会に重要土地調査・規制法（土地規制法）の改正案を提出する。 現在、土地規制法は、自衛隊基地など重要な施設周辺の概ね1キロ以内について、土地取得の前に届け出を義務付け、政府は不当な使用がないかを調査できる。 関連記事：外国人による都内マンション短期売買はわずか1.3％高市政権肝いりの外国人政策