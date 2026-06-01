１日午前４時３０分頃、高松市勅使町の香東川河川敷に駐車していた軽乗用車から出火し、音に気づいた近くの住民が１１０番。消防隊員が約３５分後に消し止めた。焼け跡の運転席付近から身元不明の１人の遺体が見つかった。高松南署の発表では、遺体は性別、年齢とも不明。通報した住民は「就寝中にドーンという音で目が覚め、聞こえた方を見たら車両が燃えていた」と伝えたという。車を所有する高松市の男性（７２）と連絡が取