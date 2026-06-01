台風６号は１日、沖縄本島を暴風域に巻き込みながら北上した。２日に鹿児島・奄美地方を通過し、３日にかけて西日本から東日本に接近する見通し。気象庁は１日午後、沖縄県今帰仁村を対象に、高齢者らに早めの避難を求める「レベル３大雨警報」を発表した。５月末に５段階の新たな「防災気象情報」の運用が始まって以降、警報は初めて。同日夜には「レベル２大雨注意報」に下げた。また、九州南部と奄美で２日夕方頃にかけ、短