衆議院議員の野田聖子氏（65）、参議院議員の辻元清美氏（66）、蓮舫氏（58）、伊藤孝恵氏（50）が1日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜SP」に出演した。野田氏は自民党、辻元氏、蓮舫氏が立憲民主党、伊藤氏が国民民主党と党は違う「特に仲良い」と蓮舫氏。辻元氏も、野田氏を「聖子ちゃんって呼んでる」と明かした。特に、野田氏と辻元氏は「まず同い年」という共通点に加え、辻元氏は「お互いに厳しい選挙を