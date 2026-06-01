昨年の「キングオブコント」で優勝したお笑いコンビ、ロングコートダディの堂前透（36）が1日、コンビのYouTubeチャンネルの生配信で、結婚したことを発表した。生配信中に突然「結婚しました」と告白。相手はイラストレーターだということも明かしていた。生配信後には、自身のインスタグラムを更新。「結婚報告マン」と題した、青いズボンを履いた、ゆるキャラのようなイラストは吹き出しで「結婚をしたぜ」。キャプションでは「