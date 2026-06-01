5月31日をもって活動終了を迎えた5人組グループ・嵐の櫻井翔が6月1日、キャスターを務めている日本テレビ系『news zero』（月〜木後11：00／金曜後11：30）に出演した。【画像】「愛を感じます」「泣かせに来た」投稿された“縦読み”メッセージ嵐（相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔）は、きのう5月31日に東京ドームでラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を開催。長年にわたり国民的グルー