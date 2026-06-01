競泳女子で五輪２大会連続代表の内田美希さんが３１日に自身のインスタグラムを更新。「久々の４継会」などと記し、池江璃花子、松本弥生さん、梶川美咲（旧姓山口）さんとの会食の様子を投稿し「４継メンバーはかけがいのない存在２時間じゃ足りないから、次はお泊まり会しましょうねおばあちゃんになってもわちゃわちゃしたいなぁ」などとつづった。４人は１６年リオデジャネイロ五輪競泳女子４×１０メートルリレーで８