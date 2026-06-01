サッカー日本代表FW上田綺世（27）が、31日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演し、オランダリーグ移籍後の新境地について語った。ベルギーリーグのセルクル・ブルージュKSVから23年、オランダの名門フェイエノールトへ移籍。これまではDFラインの裏を取るプレーなどで結果を残してきたが、移籍後は新たな役割を課されたという。それはポストプレーだった。「DFラインの裏を取るプレーをしてきた。それを評価され