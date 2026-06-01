台風6号が接近している奄美地方では、1日午後10時35分現在、およそ1万9,850戸で停電が発生しています。 台風６号は、１日午後１０時現在、那覇市の北約９０キロを１時間に２０キロの速さで北に進んでいるとみられます。中心気圧は９７０ヘクトパスカル、最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルです。 九州電力送配電によりますと、台風６号の影響で、1日午後10時35分現在、瀬戸内町、十島村、喜界町