きょうの為替市場、ＮＹ時間に入ってドル高が強まっており、ドル円は１５９円台後半に上昇。イランは、イスラエルを巡る問題への抗議として、米国との意思伝達を停止すると表明。タスニム通信が報じた。「抵抗の枢軸」が全戦線で始動するとも伝えており、市場はネガティブな反応を示しているようだ。 ただ、全体的な雰囲気は変わらず、１６０円をうかがう展開を継続している一方、上値では介入警戒感もあるようだ。 先