生配信で結婚を発表したお笑いコンビ「ロングコートダディ」の堂前透（３６）が１日に自身のインスタグラムを更新し、お相手はイラストレーターの田中かえさんと明かした。２人はそれぞれのＳＮＳでイラストを投稿。田中さんは一体どんな女性なのか―。堂前はこの日、コンビの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ロングコートダディ和尚のゲーム念仏」の生配信内で結婚を発表。配信冒頭、相方・兎が好きな曜日や食べ物などを５文字