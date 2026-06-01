活動を終了した「嵐」の櫻井翔が１日、キャスターを務める日本テレビ系「ｎｅｗｓｚｅｒｏ」（月〜木曜・後１１時、金曜・後１１時５９分）に生出演した。櫻井は前夜の５月３１日に、約４９万人を動員した嵐のラストツアー「ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」（５都市１５公演）の最終公演に出演。メンバー５人で有終の美を飾った。スーツ姿の櫻井は番組冒頭で、共演の藤井貴彦アナウンサーから「嵐のラストライブ、お疲れさま