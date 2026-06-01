ボートレース大村「ミッドナイトボートレースin大村2」が1日に開幕。2日の2日目は、早くも予選ラストを迎える。初日2着2本とした原田才一郎（29＝福岡）に注目したい。手にした23号機の素性は良さそうで「スタート遅れた位置からでも前にいった。出足も全然、大丈夫ですね」と笑顔を見せた。3月8〜13日の当地73周年記念でG1初の優勝戦進出を果たし、近況は4月19日の若松での優勝を含めて目下4連続で優勝戦進出だ。「最近