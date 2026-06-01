5月31日の東京ドーム公演で嵐としてのグループ活動を終了した櫻井翔（44）が1日、キャスターを務める「newszero」（月〜木曜後11・00、金曜後11・59）に生出演した。ラストコンサートから一夜明けて、初のテレビ出演。櫻井は冒頭で普段と変わらない様子であいさつした。メインキャスターの藤井貴彦アナウンサーから「櫻井さん、昨日は嵐のラストライブお疲れさまでした」と声を掛けられると、「ありがとうございました」と