傷だらけの子猫と遭遇した日▶▶この作品を最初から読む漫画家の叶輝さん（あーちゃん）とパートナーの朝待夜駆さんが世話をしてきた地域猫のきじさん。ある日、きじさんが全身ボロボロの子猫・朔太郎を連れてきます。数カ月前に偶然見かけた時でさえ命の危うさを感じるほどやつれていたのに、さらに痩せて傷だらけの朔太郎。懸命に生きようとする姿に、うつ病で休職を繰り返す夜駆さんの心が動かされます。地域猫が繋い