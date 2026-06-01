新婦よりその母に歳が近い新婦友人は？▶▶この作品を最初から読む中古マンションのリノベーションデザイナー先山あさみは、44歳独身。子どもを持たないという選択に特に後悔することはありませんでしたが、あるときふと、気持ちが湧き上がって…。子育て世帯は緑豊かな「文教地区」、労働者は自由で便利な「商業地区」、引退したら老後は温暖な「保養地」へ──属性によって居住地が合理的に分断された架空の都市を舞台