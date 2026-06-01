全仏オープン 大会期間：2026年5月26日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニ] 2 - 0 [ウルリッケ エイケリ / クイン グリーソン] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第9日がフランス パリで行われ、女子ダブルス3回戦で、第4シードのガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ