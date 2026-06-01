私のおじさん▶▶この作品を最初から読む顔が似ていなくても、互いが何よりも大切。そんな叔父と姪のほっこり同居生活！中学生のメイは親を亡くして以来、叔父さんとふたり暮らし。外見に自信がないメイにとって、容姿端麗な叔父さんは羨ましくて誇らしい存在です。「全然似てない」という周囲の声に落ち込むこともありますが、叔父さんのことは大好き！ そして叔父さんにとってはメイが一番かわいらしいのです。決して