ガルフ・ユナイテッド（UAE2部）は1日、元スペイン代表MFのアンドレス・イニエスタ氏が新指揮官に就任したことを発表した。UAEのドバイに本拠地を置くガルフ・ユナイテッドは、2019年に創設された新興クラブ。2021−22シーズンからUAE3部リーグに参戦すると、2シーズン連続の昇格を達成。しかし、2024−25シーズンに降格の憂き目に会うと、今季はUAE2部の10位でシーズンを終えている。そんな新興クラブへイニエスタ氏の監督