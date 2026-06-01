ビジャレアルは1日、新指揮官としてイニゴ・ペレス氏を招へいしたことを発表。契約期間は2029年6月30日までの3年契約を締結した。ビジャレアルは今季のラ・リーガで22勝6分10敗の成績を収め、3位でリーグ戦をフィニッシュ。マルセリーノ・ガルシア・トラル監督の下、2シーズン連続でUEFAチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。しかし、マルセリーノ監督は今月4日、契約満了に伴い、今シーズン限りで退任することを発表してい