森脇梨々夏が、5月26日（火）発売の「週刊SPA!」（扶桑社）の表紙＆グラビアに登場した。 DRAW♡ME・森脇梨々夏「週刊SPA!」 「週刊SPA!」 YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」で話題を集め、ついに夢のアイドルデビューまで飾った森脇梨々夏。今回は、海辺の街で暮らす彼女と、のんびり共同生活を体験。 ＜プロフィール＞2002年、兵庫県生まれ。「ミスマガジン2023」ベスト16に選出される。YouTubeチャン