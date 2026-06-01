5月31日に東京ドームで行われた『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の最終公演をもって、26年半のグループ活動を終了した嵐。ラストライブが行われた31日は、都内のCDショップやカラオケ店には多くのファンが訪れ、嵐への感謝の思いを語りました。■台湾からのファンも･･･「嵐のために日本語を自分で勉強しました」ラストライブの開催前に多くの人が訪れていたのはタワーレコード新宿店。店内には嵐への感謝を伝える特設コ