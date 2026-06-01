ソニーは家庭用テレビ史上最大（※）の色域を実現した「True RGB」ブラビアとして、フラッグシップモデル「BRAVIA 9 II」およびプレミアムモデル「BRAVIA 7 II」を6月13日から順次発売します。実売予想価格（税込）は「BRAVIA 9 II」が66〜660万円前後（65〜115V型）、「BRAVIA 7 II」が36万3000〜165万円前後（50〜98V型）。 ※：2026年5月時点、ソニー調べ。 記事のポイント 「True RGB」とは、RGB独立駆動パネル