STU48石田千穂 STU48が5月31日、東京・Kanadevia Hall（旧：TOKYO DOME CITY HALL）で『石田千穂卒業コンサート』を行った。多数の卒業生（OG）たちも登場し、アンコールを含め全36曲を披露。石田千穂は「私がこんなに充実したアイドル人生を送れたのは皆様のおかげです」と訪れたファンに感謝を述べた。開演時刻になりOvertureが会場に流れると、石田が客席からサプライズで登場。AKB48のカバー「Seventeen」でラ