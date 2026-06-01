濱家隆一、生田絵梨花 NHKの音楽番組「Venue101」が、NHK101スタジオを飛び出し、「Venue101 EXTRA」と題してNHKホールでの公開収録を6月27日に実施する。６月１日に第３弾出演アーティストとして超ときめき□宣伝部（□は白抜きハートマーク）、B&ZAI、ME:Iの３組が発表された。毎週土曜23時、NHK101スタジオから生放送で届けている音楽番組「Venue101」。「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家