俳優の田中泯と長塚京三が6月1日、都内で開催された「第35回日本映画批評家大賞授賞式典」に出席。田中が映画『国宝』でゴールデン・グローリー賞、長塚が映画『敵』でダイヤモンド賞を受賞した。【写真】壇上で田中泯と握手を交わす吉沢亮日本映画批評家大賞は、1991年に水野晴郎が発起人となり、淀川長治、小森和子といった映画批評家たちによって設立された、映画人が映画人に贈る映画賞。第35回となる今回は、「問うたびに