フィギュアスケートで現役復帰しアイスダンス挑戦を表明した本田真凜が１日、自身のインスタグラムを更新。「望結ハッピーバースデー２２歳」などと記し、この日誕生日を迎えた妹で女優の望結を祝福した。氷の上で妹をおんぶしたり、おんぶしたままともに両手を広げてポーズを取ったり。「ラスト１回だけお願い！！と言いながらラスト４０回くらいになる日々の練習に演技のコースまで把握して動画撮影も音響係もたびたび協