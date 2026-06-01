白黒パッケージのカルビー「かっぱえびせん」が東京都内の店頭に並びました。モノクロパッケージの「かっぱえびせん」が並んだのは東京都内の大手スーパーの店頭です。従来の赤を基調としたパッケージから、中東情勢の影響で、インクの調達が不安定になっているとしてインクの色を白黒2色のものに変更されました。また、袋の裏には「ひとりでも多くのお客さまにお届けするため、印刷に使うインクの量をおさえています」と書かれて