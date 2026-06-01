昨年の「キングオブコント」で優勝したお笑いコンビ、ロングコートダディの堂前透（36）が1日、コンビのYouTubeチャンネルの生配信で、結婚したことを発表した。生配信中に、別な話題から突然「あと、結婚しました」と告白。相方の兎から「誰がです？」と聞かれると、堂前は「僕が、です」と即答。兎は「堂前が？」と聞き返したが、すぐに「おめでと、ね」と祝福され、2人で大笑いした。ただ、にわかには信じられなかった兎に「ホ