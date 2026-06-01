俳優の寺田心（１７）が５月３１日に放送された日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜・午後０時４５分）に出演。番組公式インスタグラムにも登場した。ゲスト出演した寺田は高校３年生になった最新姿で、レギュラーの俳優・満島真之介と、お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」の兼近大樹を驚かせた。番組では３人が栃木・真岡市を回りグルメを堪能。その中で、８月の高校生フィジーク大会に出場することを明