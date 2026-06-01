【パリ＝市川大輔】経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は１日、政府による産業補助金に関する初めての報告書を発表した。２００５〜２４年の２０年間で、売上高に対する補助金の比率は、中国企業が他国・地域の企業の３〜８倍と突出していた。調査対象は、太陽光発電パネルや半導体、鉄鋼、造船など主な製造業１５業種の世界大手５２５社。政府による助成金や税制優遇措置、政府系金融機関などからの市場を下回る金利での借り入れの