お笑いコンビ「ロングコートダディ」の堂前透（36）が1日、コンビのYouTubeチャンネル「ロングコートダディ和尚のゲーム念仏」の生配信を行い、結婚したことを報告した。配信の冒頭のトークで堂前は突然「結婚しました」とポツリ。いきなりの報告に相方の兎（37）から「誰がです？」と問われ「僕がです」と返すと「おめでとうね」と祝福された。それでも信じ切れない兎が「どっち…なの？本当です？」と問うと堂前は「そうです