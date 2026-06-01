5月31日の日本ダービー（G1・東京・芝2400m）で2着だったパントルナイーフ（牡3・美浦・木村哲也）が、膝を骨折していたことが分かった。【日本ダービー】ルメール、惜しくもアタマ差2着「G1ホースになれる」パントルナイーフ巻き返しで流石の存在感…レース後ジョッキーコメントレース後の歩様の異常1日、同馬を管理するキャロットクラブが公式ホームページで発表した。同馬はレース後に歩様の異常が見られ、美浦トレセン帰厩