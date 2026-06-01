日本テレビ系「上田と女がＤＥＰＰに吠える夜」２時間ＳＰ」が１日、放送され、「産後うつ」のテーマでは、土屋アンナ、元サッカー女子日本代表の丸山桂里奈らが出演した。２００５年に大手広告代理店社員の男性と結婚し、０８年２月に第１子長女（１８）を出産した女優・木村多江（５５）は、「作品の撮影途中で切迫早産になって、７カ月入院して、８カ月寝たきりだった」と告白。「撮影の途中で（撮影を）中断して、皆さん