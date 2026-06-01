女優岸井ゆきの（34）が1日、都内で、第35回日本映画批評家大賞授賞式典に出席し、主演女優賞を受賞した。同じ名字ながら全く異なる性格の2人が出会って夫婦として過ごす15年間を描いた映画「佐藤さんと佐藤さん」での演技が評価されたことでの受賞に「素晴らしい賞をいただけてとてもうれしいです」と喜んだ。同作では宮沢氷魚（32）と共演した。撮影の際には「ワークショップみたいな期間を設けた」といい、宮沢と何度も演技を重