ファミリーマートは昨年より導入を進めていた新型コーヒーマシンの導入が6月2日までに全国約16,400店舗で完了すると報告。この新型コーヒーマシンは世界NO.1バリスタの粕谷哲氏が監修し、ハンドドリップで淹れたコーヒーを再現したもの。提供可能なメニュー数は濃さが好みに応じて選べるようになり、従来の15種から45種類にまでアップデートしている。ファミリーマート、新型コーヒーマシンの導入が6月2日までに全国約16,400店舗で