モデルで女優の佐野ひなこの近影に、ファンはくぎ付けだ。佐野は１日に自身のインスタグラムを更新。胸元がざっくりと開いたカーディガンに白のロングスカートを合わせたコーデショットをアップした。この投稿にファンからは「可愛すぎる！美しすぎる！」「おしゃれ」「すっごく爽やか系美人」などの声が寄せられている。