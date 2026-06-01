ボートレース住之江の「守口市制８０周年記念競走」は１日、予選最終日となる３日目の開催が行われた。尾上雅也（３１＝埼玉）は１１Ｒ、１枠から逃げて今節初勝利、予選突破を決めた。「全部がちょっとずついい。ただ、乗り心地だけですね」と課題はあるが感触は悪くない。今年は６優出２Ｖ。２０２６年後期適用勝率はキャリアハイの６・７９をマークも「近況は悪いですね」と表情は渋い。「ターンの仕方が分からなくなって